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محافظات
الأحد 29/أبريل/2018 - 10:32 م

محافظ كفرالشيخ: أدعو رجال الأعمال بالتبرع للأيتام

محافظ كفرالشيخ: أدعو
أحمد يوسف
dostor.org/2149667

كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، 200 من الأيتام وأمهات الشهداء والمتفوقين، خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية "شباب مصر" برئاسة لبنى شتا، رئيس الجمعية، ومحمد صبحي، نائب الرئيس بمدينة الرياض.

وحضر الفعاليات المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل عتمان، الخبير العسكري وعضو المجلس العسكري السابق، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء شكري الجندي، والدكتور خالد الهلالي، أعضاء مجلس النواب، ورجب حميدة، عضو مجلس النواب السابق، وبثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفرالشيخ، في كلمته، إن المحافظة تكفل الأيتام وتحرص على دعمهم ورعايتهم، وسيتم توزيع شهادات أمان المصريين على أسر الشهداء على نفقة المحافظة، مضيفًا: "إن الله عزوجل كرم اليتيم وأوصى به، حيث قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ والوسطى)"، موضحًا أن الشريعة الإسلامية حملت الكثير من التعاليم٬ التي تأمر برعاية اليتيم.

وحث محافظ كفرالشيخ المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، قائلًا: "إن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام".

محافظ كفرالشيخ: أدعو رجال الأعمال بالتبرع للأيتام
محافظ كفرالشيخ: أدعو رجال الأعمال بالتبرع للأيتام
محافظ كفرالشيخ: أدعو رجال الأعمال بالتبرع للأيتام
محافظ كفرالشيخ: أدعو رجال الأعمال بالتبرع للأيتام
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