«المحافظين» يجتمع بقيادات عمالية لمناقشة أزماتهم

عقدت أمانة العضوية بحزب المحافظين، بقيادة عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، اجتماعا بقيادات عمالية اليوم بالمقر الرئيسى للحزب بمنطقة وسط البلد، لمناقشة المشاكل التى يتعرض لها العامل المصري.



وقال الشريف، خلال اجتماعه بالعمال والقيادات، إن المحافظين لا يدعم رئيسا بعينه لكننا ندعم أسس الديمقراطية البناءة التى تبنى المواطن والوطن على حد سواء وأهم أهدافنا هى رفعة الوطن وسيادته.



وأضاف الشريف أنه يوجد أكثر من 104 أحزاب فى الشارع نجد منها 5 أو 7 أحزاب لها تأثير واضح على المواطن والبقية مهمشة لا يعلم بها أحد.