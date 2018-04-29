جامعة المنوفية تختتم «يوم فى حب المدن» بتكريم طلابها

اختتم الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات احتفال طلاب المدن الجامعية بيوم فى حب المدينة، بتناول الغداء مع الطلاب بمطعم مدينة الأمل.



وقال الخولى: "لابد أن نعترف أن البعض منا قد يرتكب أخطاء وأنا كرئيس جامعة لا أجد أى مشكلة فى الرجوع فى قرار إتخذته ووجدته غير مناسب، فالاعتراف بالحق فضيلة وتصحيح الخطأ واجب علينا جميعا، ولابد دائمًا أن نعدل فى أحكامنا ولاننسى أفضال وخدمات كثيرة مقابل أخطاء صغيرة".



وأكد الخولى أنه لا يسمح للموظف أن يقصر فى حق الطالب، ولكنه أيضًا لا يسمح للطالب بالتجاوز فى حق الموظف ويجب أن يكون الطالب على قدر المسئولية، وأن يعى دوره فى كل مكان ونتحمل جميعا مسئوليتهم.



ووعد الخولي الطلاب بتنوع وجبات إفطار رمضان ومراعاة مواعيد الامتحانات والإفطار والسحور وتذليل كافة العقبات والتواصل المباشر معهم.



وأعرب الدكتور عادل مبارك، عن سعادته بهذه الفكرة التى نبعت بداية من طلاب مدينة الأمل وطالبهم حينها بتعميمها على كافة المدن، وقدم الشكر للطلاب الذين تبنوا الفكرة وتنفيذها، والمشرفين والقائمين على العمل فى المدن الجامعية وتعاونهم مع الطلاب، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر بينه وبين الطلاب ليساهم فى صنع القرار والمساعدة لتطوير المدن الجامعية وتقديم صورة تليق باسم جامعة المنوفية.