القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
الثقافة
الأحد 29/أبريل/2018 - 10:22 م

نقيب التشكيليين يفتتح معرض «وحي الماضي» بأتيليه القاهرة

نقيب التشكيليين يفتتح
حسين عبد الرحيم
dostor.org/2149657

افتتح مساء اليوم الدكتور حمدي أبوالمعاطي نقيب الفنانيين التشكيليين، معرض «وحي الماضي» للفنانة أميرة فهمي بقاعة راتب صديق في أتيليه القاهرة، بحضور رموز من الحركة الفنية التشكيلية.

المعرض يضم 35 لوحة من فن الكولاج والبورترية، ويسترجع صور وظلال ومتون لروح سيدة الغناء العربي أم كلثوم كحالة نوستالجيا غير مؤبدة في ذاكرة الشعب المصري والعربي، بالإضافة إلى ولع الفنانة أميرة بما كان من عمارة وأفلام بافيشات متناغمة ورومانسية رومانتيكية حالمة عبرت عن روح زمن مضي فعليا، لكنه صار له سطوته في مخيلة الفنانة كونه لابد في وعي وجماليات طبقات كثيرة من المؤرخين ورواد الحركات الفنية والجمالية في فنون البصر والحس والدراما.

ويستمر المعرض حتى السادس من مايو المقبل.

نقيب التشكيليين يفتتح معرض «وحي الماضي» بأتيليه القاهرة
اقرأ أيضًا
منذ يومين

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

إصابة 12 شخصًا في تبادل إطلاق نار بمركز تجاري بالمكسيك

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

بالفيديو.. زوار شارع الألفي: «أولادنا» بناء لعدالة اجتماعية

أحمد موسى: «محدش يدخل في معركة مع محمد صلاح أيا كان» (فيديو)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

ألبومات الصور

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

كشكول

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الجيوشي: ندب ٣٦ الف معلم للتصحيح بالدبلومات الفنية

دشنا التعليمية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"جروب المدارس الرسمية" نريد مساواة المتميز واللغات بالنظام التعليمي الجديد

رئيس جامعة بنى سويف يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي

استخدام القهوة كبديل طبيعي للشامبو

مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية

برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads