نقيب التشكيليين يفتتح معرض «وحي الماضي» بأتيليه القاهرة

افتتح مساء اليوم الدكتور حمدي أبوالمعاطي نقيب الفنانيين التشكيليين، معرض «وحي الماضي» للفنانة أميرة فهمي بقاعة راتب صديق في أتيليه القاهرة، بحضور رموز من الحركة الفنية التشكيلية.



المعرض يضم 35 لوحة من فن الكولاج والبورترية، ويسترجع صور وظلال ومتون لروح سيدة الغناء العربي أم كلثوم كحالة نوستالجيا غير مؤبدة في ذاكرة الشعب المصري والعربي، بالإضافة إلى ولع الفنانة أميرة بما كان من عمارة وأفلام بافيشات متناغمة ورومانسية رومانتيكية حالمة عبرت عن روح زمن مضي فعليا، لكنه صار له سطوته في مخيلة الفنانة كونه لابد في وعي وجماليات طبقات كثيرة من المؤرخين ورواد الحركات الفنية والجمالية في فنون البصر والحس والدراما.



ويستمر المعرض حتى السادس من مايو المقبل.