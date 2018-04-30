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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:32 ص

«الزنط»: إقرار قانون العمل الجديد قبل نهاية مايو المقبل

النائب عبدالرزاق
النائب عبدالرزاق زنط
مني هيبة ـ عائشة حسن
dostor.org/2149656

أكد النائب عبدالرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الموحد الجديد، الذي انتهت منه اللجنة يوفر أعلى ضمانات الحماية لكافة العاملين بغير الجهاز الإداري في الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم إرساله في مدة أقصاها الأسبوع المقبل لهيئة مكتب المجلس؛ لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة، مؤكدًا إقراره قبل نهاية مايو المقبل.

وأضاف "عبدالرازق"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة كانت حريصة على تحقيق كافة الحقوق والمبادئ التي ألزم بها الدستور المصري لصالح العمال، حيث كفل حق الإضراب السلمي للعمال، شرط ألا يصر بالمنشأة، أو يترتب عليه تخريب أو عنف.

وتابع: «كما حرص القانون على تحصين العامل من كافة أشكال الظلم أو الجور التي يمكن أن يتعرض لها من جانب رئيس العمل، وأن هذه المواد تحديدًا تم صياغتها بمشاركة العمال أنفسهم، بعد حوار مجتمعي موسع عقد، بمشاركة ممثليهم وممثلي لاتحادات والنقابات المهنية».

وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، قال "زنط" إن اللجنة كانت حريصة على التعامل مع تلك المسألة بالكثير من التدقيق، على اعتبار أن السماح بتشغيل الاطفال، يعني الدعوة إلى التسرب من التعليم، وبالتالي تم وضع الضمانات الكافية لحماية حقه في التعليم، حيث نص القانون على أن يقتصر عمل الطفل خلال الإجازة الصيفية والعطلات الرسمية فقط، مع تحديد ساعات عمل محددة وأوقات الراحة التي تتضمنها مع حظر تشغيله في بعض المهن، خاصة الخطرة أو خلال ساعات الليل، فضلًا عن توفير الحماية الاجتماعية والصحية للعامل، مع إفراد مواد خاصة؛ لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة والموسمية.

وأوضح أن قانون العمل يمثل طفرة جديدة في مواقع العمل، وسيسد كافة الثغرات الموجودة بقانون العمل الحالي، التي جعلت العامل فريسة في يد صاحب العمل.

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