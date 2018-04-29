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الأحد 29/أبريل/2018 - 10:20 م

وزارة البيئة: محمية الغابة المتحجّرة «بخير»

وزارة البيئة: محمية
محمد ابراهيم
dostor.org/2149655

أعلنت وزارة البيئة أن الجزء المنهار من سور محمية الغابة المتحجرة أثناء موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية، والموضح في الفيديو المتداول على مواقع التواصل ووسائل الإعلام يقع في المنطقة الشمالية للمحمية التي خرجت من نطاق حدود المحمية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1441 لسنة 2017 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 يونيو 2017 والذي بمقتضاه تم تعديل حدود محمية الغابة المتحجرة وعليه لم يتم إدراجه ضمن نطاق أعمال تطوير المحمية التي تم افتتاحها في فبراير 2018، وأنها قامت بالرد نظرا لتساؤلات المواطنين على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة وردا على استفساراتهم، وفيما يلي توضيح لبعض الحقائق عن الخسائر التي لحقت بسور محمية الغابة المتحجرة.

وأوضح أنه لا توجد أي خسائر أو تلفيات في المناطق ذات الحساسية البيئية والتي تتواجد بها الأشجار المتحجرة والتي صمدت في مواجهة ظروف جوية أشد قسوة من الموجة السابقة طوال 35 مليون سنة.

موضحة أن هناك بعض الانهيارات بالسور الجنوبي والغربي نتيجة تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار خلف السور، نظرا لطبيعة تضاريس المحمية غير المستوية، مما شكل ضغطا شديدا عليه وأدى لانهيار أجزاء لا تتخطى في مجملها أكثر من 45 مترًا من إجمالي طوله البالغ 10 كم (0.45%) وفي المقابل فإن كل الإنشاءات التي تم تطويرها لم تصب بأي خسائر وبحالة جيدة.

وتؤكد الوزارة على استمرار غرفة العمليات المركزية والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة البيئة في تلقى أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة، وذلك على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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