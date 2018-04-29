محافظ الدقهلية يوّجه بتجهيز ابنة مواطن قبل زواجها

استقبل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، ومن خلال اللفتات الإنسانية المتتالية، أحد المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا، نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، مستمعًا لمطالبهم واحتياجاتهم والتعرف على ظروفهم وقرر توفير اللازم تجاههم.



ووجه الشعراوي الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، بسرعة مساعدة المواطن في التجهيز لزواج ابنته من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، وسلم المواطن مساعدة مالية فورية بالإضافة إلى تسليمه هدايا عينية مساهمة في زواج ابنته.



