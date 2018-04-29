روسيا تنفي اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية الأمريكية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لن تداهم مقر السفارة أو القنصليات الأمريكية في روسيا على عكس ما تفعله واشنطن بحق البعثات الروسية لديها.



وأضافت «زاخاروفا»، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، اليوم، أن موسكو تستمر في العمل التمهيدي للشروع في تحريك قضايا بمحاكمات أمريكية بخصوص مصادرة الولايات المتحدة للممتلكات الدبلوماسية الروسية.



يذكر أن السلطات الأمريكية أغلقت القنصلية الروسية العامة في سياتل، مارس الماضي، على خلفية اتهامها روسيا بتسميم رجل الاستخبارات السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.