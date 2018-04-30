«التعاونيات الزراعية»: توريد 80% من محصول القمح قبل شهر رمضان

قال المهندس فرج فخري، مدير إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى تخص الموردين والمنتجين للأقماح المحلية خلال الايام الماضية أمام الجهات المسوقة للأقماح، والتي تقوم باستلام الأقماح وهي الصوامع والمطاحن وشون البنك الزراعي.



وأضاف "فخري"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم استلام نحو مليون و265 ألف طن أقماح محلية منذ بدء عمليات التوريد حتى الآن بأسعار تتراوح مابين 570 جنيهًا حتى 600 جنيه، حسب درجة النظافة والجودة.



وأوضح أن لجان الفرز التي تشمل ممثلي من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والزراعة والتموين وعضو من جمعية القبانية هي التي تحدد سعر توريد الأردب.



في ذات السياق؛ أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه من المتوقع توريد 80 ٪ من محصول القمح قبل شهر رمضان، لافتًا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تعهدت بالحصول على دعم لمحصول القمح بنحو 800 جنيه عن كل فدان، مشيرًا إلى أن المزارعين لم ينتظروا تنفيذ الوعود وقاموا بتوريد القمح باعتبار أن المحصول قارب على الانتهاء وسيكون هناك زحام على التوريد.