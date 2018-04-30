القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
مصر
الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:08 ص

«التعاونيات الزراعية»: توريد 80% من محصول القمح قبل شهر رمضان

«التعاونيات الزراعية»:
صلاح عامر ـ عبد الناصر محمد
dostor.org/2149640

قال المهندس فرج فخري، مدير إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى تخص الموردين والمنتجين للأقماح المحلية خلال الايام الماضية أمام الجهات المسوقة للأقماح، والتي تقوم باستلام الأقماح وهي الصوامع والمطاحن وشون البنك الزراعي.

وأضاف "فخري"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم استلام نحو مليون و265 ألف طن أقماح محلية منذ بدء عمليات التوريد حتى الآن بأسعار تتراوح مابين 570 جنيهًا حتى 600 جنيه، حسب درجة النظافة والجودة.

وأوضح أن لجان الفرز التي تشمل ممثلي من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والزراعة والتموين وعضو من جمعية القبانية هي التي تحدد سعر توريد الأردب.

في ذات السياق؛ أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه من المتوقع توريد 80 ٪ من محصول القمح قبل شهر رمضان، لافتًا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تعهدت بالحصول على دعم لمحصول القمح بنحو 800 جنيه عن كل فدان، مشيرًا إلى أن المزارعين لم ينتظروا تنفيذ الوعود وقاموا بتوريد القمح باعتبار أن المحصول قارب على الانتهاء وسيكون هناك زحام على التوريد.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ 3 أيام

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 4 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ 4 أيام

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ 5 أيام

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

الآن

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

ميسي يحطّم رقم محمد صلاح في صراع الحذاء الذهبي

الأكثر قراءة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

ألبومات الصور

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

كشكول

١٨ ألف طالب يؤدون امتحانات الشفهي بكلية التجارة بالأزهر

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الجيوشي: ندب ٣٦ الف معلم للتصحيح بالدبلومات الفنية

دشنا التعليمية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"جروب المدارس الرسمية" نريد مساواة المتميز واللغات بالنظام التعليمي الجديد

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي

النقابات المغربية تتجهز للفت انتباه الحكومة للعمال في الأول من مايو

استخدام القهوة كبديل طبيعي للشامبو

مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads