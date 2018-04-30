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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:31 ص

لجنة قيادات التموين تنتهى من اختبارات المرشحين لثلاث قطاعات

لجنة قيادات التموين
صلاح عامر
dostor.org/2149639

انتهت مساء اليوم لجنة القيادات بوزارة التموين والتجارة الداخلية من إجراء الاختبارات الشخصية للمرشحين إلى وظائف شاغرة بديوان عام الوزارة، وهي منصب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، ورئيس قطاع التجارة الداخلية، ورئيس قطاع التخطيط.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الوظيفة القيادية الأولى، وهي منصب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، تقدم إليها 8 موظفين بالوزارة، وأبرزهم المهندس علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للتوزيع، والمحاسب هشام كامل وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، والمهندس إبراهيم العسقلاني مدير مديرية تموين القاهرة، وجاء أبرز المرشحين لوظيفة رئيس قطاع التجارة الداخلية، المهندس أسامة مخيمر وكيل وزارة التموين ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، واللواء محمود العشيري مدير مباحث التموين الأسبق.

وأشار المصدر إلى أنه تقدم اثنين من المرشحين إلى شغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط، وأبرزهم خالد شرف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية، وكامل حسن مدير إداري بمكتب قطاع الوزير.

وتابع المصدر أن قائمة الفائزين من المرشحين في الثلاث قطاعات، ستعرض على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.

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