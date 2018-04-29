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الأحد 29/أبريل/2018 - 09:42 م

في لقاء مع الوفود البرلمانية لاتحاد المتوسط:

أبوالعينين: المصريون فضحوا المخططات الخبيثة في 30 يونيو

أبوالعينين: المصريون
dostor.org/2149629

◘ علينا أن نأخذ موقفًا حاسمًا ضد الدول التي ترعى الإرهاب وتموله
◘ مصر قدمت دروسًا وأفكارًا جديدة فى كيفية التصدي للإرهاب
◘ «الربيع العربي» مخطط لتفتيت الدول التي قامت فيها الثورات
◘ نفتخر بأن الاستثمار الإيطالي في مصر بلغ 12 مليار دولار

طالب محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالتصدى للإرهاب والدول الداعمة والممولة والراعية له، واصفا ما يسمى "الربيع العربى" بأنه مخطط لتفتيت الدول التى قامت فيها هذه الثورات.

وقال أبوالعينين، فى كلمته خلال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة فى مجلس النواب بالقاهرة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس الجمعية، حول "مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية"، إن "الإرهاب اليوم اختلف تماما عن الإرهاب فى الفترات السابقة، فالإرهاب اليوم وراءه وتدعمه دول ومنظمات، وهناك أطماع سياسية وراء كل العمليات الإرهابية".

وأضاف: "رأينا جيدا ماذا فعل ما يسمى الربيع العربى بالأمة العربية والمنطقة والفوضى الخلاقة، وحدث انهيار وكان وراءه تخطيط لهدم هذه الدول وإفساد هذه المجتمعات، وأرى أن هناك تجربة سياسية جديدة قامت بالبناء، وهى تجربة مصر، حيث التف الشعب فى ثورة 30 يونيو، هنا مصر سوف تبنى وتحارب الإرهاب، هنا مصر ستكرس طاقاتها الكبيرة للبناء ومحاربة الإرهاب، وفضحنا هذه المخططات الخبيثة التى تريد هدم الدولة وأرادت إثارة الفتن بين المسلمين والمسيحيين، ولم ولن تنجح، هذه دروس تعطينا أفكارا جديدة فى كيفية التصدى للإرهاب".

ووجّه أبوالعينين حديثه للوفود البرلمانية للدول الأعضاء بالجمعية:"هذه الدول التى ترعى الإرهاب وتمده بالمعلومات والتمويل وتدخله فى الأماكن المخطط تدميرها، وجب عليكم أن تعرفوا هذا الموقف وتأخذوا موقفا حاسما ضد هذه الدول، ومصر الفترة الماضية أدت دورًا كبيرًا فى محاربة الإرهاب، وتصدت قواتنا المسلحة الباسلة للإرهاب على الحدود، واستطاعت أن تعطى نموذجا".

وأكد الرئيس الشرفى للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر استعادت اقتصادها وتسير على الطريق الصحيح، وخلقت مناخا جاذبا للاستثمار، وهناك شركات أجنبية عديدة دخلت مصر للاستثمار فيها، قائلًا: "نفتخر بالاستثمار الإيطالى فى مصر بـ12 مليار دولار، وجاءت شركات أخرى عديدة أجنبية، لأن هناك بيئة تشريعية خلقها مجلس النواب خلال 3 سنوات وتصدى لكل ما يتعرض لأمن وأمان مصر، وأحيى هذا المجلس رئيسا وأعضاء، كما أصدر تشريعات اقتصادية واجتماعية، ويؤدى دوره ويدرك خطورة المرحلة، وله صولات وجولات، وأحيى الزملاء سواء فى البرلمان المصرى أو الأورومتوسطى".

وطالب الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، الدول الأعضاء بالجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، بأن يكونوا داعمين لمصر التى تحارب الإرهاب وحدها وأعطت نموذجًا أمنيًا جيدًا بفضل القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وقال أبوالعينين إن لائحة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون فى جميع المجالات بين دول الشمال وجنوب المتوسط.

وأضاف: "كنت شاهد عيان حول تقييم هذه التجربة خلال الـ10 سنوات الماضية التى كنت مشاركا فيها وعضوًا فى الاتحاد، ولابد أن تكون قوة دافعة تستجيب للطموحات الكبيرة التى ينشدها الجميع والتصدى لمن يحاولون تهميش دوره".

وأكد الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى أن «الدول المشاركة استعرضت فى كلماتها أمس تطورات الإرهاب وتصاعد وتيرته، وكون سبل الإرهاب التى يقف وراءها من هم ذوو أطماع سياسية».

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