برتوكول بين جامعة بنى سويف والمصرية لتطبيقات الفضاء

وقع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، والدكتور حسن الشافعى، رئيس الشركة المصرية، لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد بروتوكول تعاون مشترك وذلك لتنفيذ مشروعات للكشف عن الثروات فى باطن الأرض.



وقال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إن الهدف من البروتوكول هو تعزيز دور كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فى تنفيذ عدد من المشروعات العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة والاستثمار بمحافظة بنى سويف والمحافظات المجاورة، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة ومنها الحصول على صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيات المسح الرادارى لاكتشاف الموجودات من باطن الأرض حتى أعماق 400 متر، باستخدام رادارات اختراق التربة، ما يحتم تعاون الجامعة مع الشركة لاسيما وهى شركة حاصلة على موافقات من مجلس الوزراء باستخدام هذه التقنيات.



وأشار منصور، فى تصريحات صحفية، إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يساعد فى فحص أعماق التربة لصالح مشروعات التشييد والبناء وأعمال البنية التحتية، والبحث عن الفراغات الطبيعية والصناعية فى باطن الأرض، ومراقبة خطوط وشبكات البنية التحتية وحصر التسريبات فى خطوط المياة وشبكات الصرف الصحى وأنابيب البترول وتحديد مناطق تواجدها، والكشف عن خزانات المياه الجوفية، وتحدي المواقع المثلى لحفر آبار المياة الجوفية.