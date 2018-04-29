غلق مكاتب الاقتراع في تونس وسط إقبال ضعيف من العسكريين والأمنيين

أغلقت مكاتب الاقتراع في انتخابات ممثلي المجالس البلدية بتونس أبوابها، مساء اليوم، وسط عزوف واضح للأمنيين والعسكريين في أول مشاركة لهم كناخبين منذ استقلال البلاد.



وانتهت عملية الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس في انتظار انتخابات المدنيين، الأحد المقبل 6 مايو.



ولم يتسن على الفور معرفة نسبة المشاركة، لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري، صرح قبل غرق مراكز الاقتراع بأن نسب المشاركة بلغت حتى الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت تونس 10%.



كما أفاد المنصري بأن 17 مركز اقتراع، من بين 359 منتشرة في أنحاء البلاد، لم تشهد توافد ناخبين بينما شهدت ولاية المنستير أكبر نسبة إقبال بلغت حدود 20%.