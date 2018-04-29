إزالة 16 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية ببنى سويف

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، بالتعاون مع قوات الأمن بمديرية الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.



وتمكنت الحملة، التي قادها عبد اللطيف محمود، نائب رئيس مركز مدينة بسمسطا، واللواء فؤاد الوكيل، مساعد مدير أمن بني سويف للشرطة المتخصصة، والرائد عمرو حامد، نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، من إزالة 16 حالة تعدى على مساحة 13 قيراط، و8 أسهم، باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز سمسطا وذلك بقري المحمودية والكوم الأحمر التابعة لمجلس قروي مازورة.