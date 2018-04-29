«الصحة»: الإعلان عن اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي منتصف مايو

أعلنت وزارة الصّحة والسكان أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل منتصف مايو المقبل.



وقال الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، إن اللائحة التنفيذية بمجلس الوزراء، ويتم مراجعتها من قبل المهندس شريف إسماعيل، لوضع الدراسة والتعديلات النهائية التي أجريت عليها.



وأعلن وزير الصحة أن رئيس الوزراء سيعلن التشكيل النهائي لرؤساء الهيئات الثلاثة الجديدة، والمسئولة عن إدارة المشروع، وأسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات التى سيتم فيها تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال أسبوعين.



ولفت الوزير إلى أن هيئة الاعتماد والجودة ستتولى وضع معايير الخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت وأعضاء المهن الطبية، والعاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وسحب الاعتماد في حالة وجود مخالفات للمعايير.



واستطرد أن محافظة بورسعيد فيها 11 مستشفى تم اعتمادهم للدخول فى منظومة التأمين الصحي منهم 10 منهم مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحدة تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى 40 وحدة رعاية صحية أولية، لافتًا إلى أنه لا يوجد مانع لدخول المستشفيات الخاصة المنظومة بعد اعتمادهم.



أوضح وزير الصحة أن الوزارة ستبدأ تنفيذ القانون يونيو 2018 بعد الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مضيفًا: أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة سير العمل فى أعمال التطوير داخل المحافظة وعمل تقرير دوري كل أسبوع عما يتم إنجازه أولًا بأول.



ولفت وزير الصحة والسكان إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير منتصف يونيو المقبل؛ تمهيدًا لتطبيق القانون.