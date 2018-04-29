افتتاح مؤتمر التوظيف الأول لكلية الحاسبات بجامعة قناة السويس

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI مؤتمر التوظيف الأول وسوق العمل، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة.



وقال الدكتور عبد الرؤوف مصطفى، عميد الكلية، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، "إن المؤتمر التوظيفي يعد هو الأول للكلية ولكن ليس الأخير لأن هدفنا استمرار مثل هذا النوع من المؤتمرات التى تعود بالنفع على أبنائنا الطلاب وعلى المجتمع والوطن"، مضيفًا أن المؤتمر يشارك به خمس شركات من أكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم خدماتها للتدريب وتنمية مهارات المشاركين لمواكبة تطورات سوق العمل.



وأوضح مصطفى أن المؤتمر يشارك به أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية، بالإضافة إلى العديد من خريجى الكلية.



وبدأ المؤتمر أولى جلساته بمحاضرة عامة عن مختلف المسارات الوظيفية لتكنولوجيا المعلومات قدمها معهد "ITI"، متناولًا شرح مفصل لمسارات الوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وكذلك التعريف بفرص العمل الحالية والتوجهات الجديدة في هذه المجالات.



وتم عقد ثلاث ورش عمل تناولت الأولى طرق وأساليب الحصول على الوظائف، وجائت الثانية عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيف تتم المقابلات الشخصية في حين تناولت ورشة العمل الثالثة كيفية وضع الخريج على المسار المهني الصحيح.