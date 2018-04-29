بالصور.. محافظ بنى سويف يشارك باحتفال ليلة النصف من شعبان

شهد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مساء اليوم الأحد، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شهر شعبان بمسجد عمر بن عبد العزيز.



جاء ذلك بحضور اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، والمقدم عمرو محمد، نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خميس أبوالفضل، السكرتيرالعام المساعد، والمحاسب محمود مغربي، رئيس المدينة، والشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام رياض، مدير منطقة بني سويف الأزهرية، والمستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وقال الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، فى كلمته ضمن الدروس المستفادة من حياة النبي "صلى الله عليه وسلم" وفضل ليلة النصف من شعبان التي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، إن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق.



واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي أفاضت بالخشوع على الحاضرين، ولاسيما وأنها تناولت جانبًا من أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- وصفاته التي ميزه بها الله جل جلاله عن سائر خلقه، وأخلاقه التي سادت الدنيا ونشرت الحب والسلام والوئام بين أرجاء المعمورة، واختتمت بالدعاء للأمة كلها، ووطننا الغالي مصر بالخير والتقدم والازدهار.