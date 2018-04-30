500 دولار.. سعر «البيلت» اليوم
سجل سعر معدن البيلت، اليوم الإثنين، 500 دولار للطن في الأسواق العالمية الحرة، ويدخل البيلت في العديد من الصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال.
سجل سعر معدن البيلت، اليوم الإثنين، 500 دولار للطن في الأسواق العالمية الحرة، ويدخل البيلت في العديد من الصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال.
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