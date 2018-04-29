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الأحد 29/أبريل/2018 - 09:07 م

انطلاق المؤتمر السنوي الأول للتمريض والنساء بجامعة القناة

انطلاق المؤتمر السنوي
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
dostor.org/2149602

عقدت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، اليوم الأحد، مؤتمرها السنوي الأول لقسمي تمريض الأمومة والنساء والتوليد وتمريض الباطنة والجراحة العامة، تحت رعاية ودعم الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتورة شيرين عبد المنعم، مقرر المؤتمر، معربة عن أملها في تحقيق أهداف المؤتمر بنقل وتبادل الخبرات العلمية بين التخصصين، ثم هنأت الدكتورة سمية أبو عبده، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الحاضرين والمنظمين بالمؤتمر.

وتمنت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، كل التوفيق للمؤتمر، مرحبة بضيوف الكلية من كلية الطب وجامعة الزقازيق وطلاب الكلية وأساتذتها مثمنة على دور التعاون في رفع مستوى الأداء وهو ما أكد عليه التعاون الملموس بين قسمي التمريض الباطني وتمريض الأمومة والنساء داخل الكلية فخرج المؤتمر السنوي الأول لهما بصورة مشرفة.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم الدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجمعية المصرية للقلب، التي عبرت عن عميق فخرها بتكريم كلية التمريض لها وتكريم الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض لها، كما تم تكريم الدكتورة هند صلاح، أستاذ تمريض النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد جاد الله، أستاذ النساء والتوليد بجامعة قناة السويس.

ومن الطلاب تم تكريم الطالب إبراهيم عمر بالفرقة الرابعة، لفوزه بلقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة "إبداع 6"، وتكريم الطالب إسلام مصطفى بالفرقة الثانية، والطالب أحمد ياسر بالفرقة الأولى، بمنحهم شهادات التقدير.

انطلاق المؤتمر السنوي الأول للتمريض والنساء بجامعة القناة
انطلاق المؤتمر السنوي الأول للتمريض والنساء بجامعة القناة
انطلاق المؤتمر السنوي الأول للتمريض والنساء بجامعة القناة
انطلاق المؤتمر السنوي الأول للتمريض والنساء بجامعة القناة
انطلاق المؤتمر السنوي الأول للتمريض والنساء بجامعة القناة
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