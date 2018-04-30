مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى

تعتبر إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الطيران المدنى، من أهم الإدارات التابعة للوزارة، حيث تختص الإدارة بالتحقيق الفني في الحوادث والوقائع الخطيرة والمخالفات للطائرات المدنية، وفي تلك التي تقع للطائرات المدنية المصرية فوق الأراضي غير المملوكة للدولة، وتتبع الإدارة مباشرة وزير الطيران المدنى.



ويلعب مركز إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الطيران المدنى، دورًا كبيرًا ومؤثرًا فى التحليل الدورى لأداء وكفاءة الطائرات، ومهارة أطقم الطيارين والضيافة والصيانة، عن طريق استخدام تسجيل بيانات الطيران وأجهزة التسجيل الخاصة بكابينة أو قمرة القيادة.



كما يمكن لمركز إدارة الأزمات والكوراث، تقديم العديد من الخدمات، ومنها إصلاح البيانات التالفة المستخرجة من أجهزة التسجيل وتصحيحها وتنقيتها من التشويش، وتحليل البيانات المستخرجة للوقوف على مدى صلاحية أجهزة تسجيل الطائرة، وتقديم تمثيل حركى للحدث قيد البحث والتحقيق، بالإضافة إلى التحليل الدورى لبيانات مسجلات الطيران، طبقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، والذى يساعد في الحد من الأخطاء المتكررة لأطقم الطائرة، وكذلك كشف عيوب عمليات الصيانة، حيث يمكن تفريغ بيانات المسجلات في المركز أو من على الطائرات في مواقعها بالمطارات لتوفير الوقت والجهد، كما يمكن للمركز التعامل مع بيانات جميع أنواع وطرازات أجهزة تسجيل بيانات الطيران لتشمل الطائرات التجارية الكبيرة، مثل البوينج 777 وإيرباص إيه 340، وأيضا الطائرات الصغيرة وطائرات الهليكوبتر مع إمكانية التطوير للتوافق مع الاجيال القادمة من الطائرات.



ويضم مركز إدارة الكوارث والأزمات العديد من الكوادر التى يتم اختيارها بعناية دقيقة وشديدة للغاية، حيث يتم إرسالهم إلى الخارج لتلقى دورات تدريبية، فضلا عن استضافة بعض الوفود الأجنبية لزيادة الخبرات وتبادل المعلومات.



وقد لعبت إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى دورا هاما فى تحقيقات واقعة سقوط طائرة شركة طيران فلاش اير عام 2004، والتى سقطت بالبحر الأحمر، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولى، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها وطاقمها، حيث قام المركز بتحليل جميع أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة المنكوبة والصندوقين الأسودين، ولم يتم الاستعانة بمراكز دولية.



كما يقوم حاليا بالتحقيقات الموسعة حول أسباب سقوط طائرة التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى، وهى من طراز «راز بيتش كرافت- بارون 58»، أثناء قيامها بجولة تدريبية فوق محافظة الفيوم، مما أدى إلى مصرع مدرب وطالبين أواخر العام الماضى.