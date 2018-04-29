القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
مصر
الأحد 29/أبريل/2018 - 08:58 م

تكريم عامل بمطار القاهرة شارك في العملية الشاملة بسيناء

المحاسب مجدي إسحق
المحاسب مجدي إسحق
محمود السعدى
dostor.org/2149597

كرّم المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، الأحد، نور الدين عماد حمدي من العاملين بإدارة البارك لأداء عمله وواجبه تجاه وطنه، أدى نور الدين الخدمة العسكرية بقواتنا المسلحة بسلاح المدرعات في قطاع شمال سيناء فى العملية الشاملة سيناء 2018.

واشترك نور الدين وزملاؤه في مكافحة الإرهاب، وقاموا بدور بطولي خلال تعاملهم بالاشتباك مع الإرهابيين، حتى تم القضاء عليهم.

وتم منحه نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثالثة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشهادة تقدير من الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وشهادة تقدير من اللواء أركان حرب خالد مجاور، قائد الجيش الثانى.

وجاء تكريمه من شركة ميناء القاهرة الجوي، بناء على توجيهات شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتكريم كل عامل متفانٍ فى عمله، وأدى نور الدين وزملاؤه دورهم تجاه الوطن بكفاح ونضال، فهؤلاء حماة الوطن ونماذج مشرفة لكل شاب مصرى غيور على بلدنا الحبيبة مصر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ 3 أيام

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 4 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ 4 أيام

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ 5 أيام

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

الآن

أبوحامد: قانون عزل الإخوان من الجهاز الإدارى بالدولة أمام البرلمان بعد غدٍ

ليالى أوجينى.. لغز مقتل رجل دولة داخل «تياترو»

محمد الإتربي نائبًا لرئيس اتحاد المصارف العربية

وكيل البرلمان يهاجم اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«CNN»: أزمة صلاح أثرت عليه في مباراة «ستوك سيتي»

ألبومات الصور

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

غرف عمليات بالدقهلية استعدادًا لسوء الطقس

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«CNN»: أزمة صلاح أثرت عليه في مباراة «ستوك سيتي»

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء

رئيس جامعة بنى سويف : 220 طالب و طالبة يشاركون بحملة تجميل الحرم الجامعى

رئيس جامعة بني سويف : بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لخدمة مرضى القلب بالمحافظة

اتحاد معلمي مصر يطالب بتوفير مناخ آدمي لـ"المدرسين" أثناء الامتحانات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل رئيس هيئة التبادل الثقافي الألماني

الأمصار

الجيش اللبناني يتسلم المواطنة المخطوفة من قوات الاحتلال

استشهاد 3 مواطنين برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال اخر على حدود غزة

الجيش الوطني الليبي يعيد الأمن للطريق الرابط بين أجدابيا وطبرق

الجبير يستقبل وزير خارجية قبرص ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads