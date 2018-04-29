تكريم عامل بمطار القاهرة شارك في العملية الشاملة بسيناء

كرّم المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، الأحد، نور الدين عماد حمدي من العاملين بإدارة البارك لأداء عمله وواجبه تجاه وطنه، أدى نور الدين الخدمة العسكرية بقواتنا المسلحة بسلاح المدرعات في قطاع شمال سيناء فى العملية الشاملة سيناء 2018.



واشترك نور الدين وزملاؤه في مكافحة الإرهاب، وقاموا بدور بطولي خلال تعاملهم بالاشتباك مع الإرهابيين، حتى تم القضاء عليهم.



وتم منحه نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثالثة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشهادة تقدير من الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وشهادة تقدير من اللواء أركان حرب خالد مجاور، قائد الجيش الثانى.



وجاء تكريمه من شركة ميناء القاهرة الجوي، بناء على توجيهات شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتكريم كل عامل متفانٍ فى عمله، وأدى نور الدين وزملاؤه دورهم تجاه الوطن بكفاح ونضال، فهؤلاء حماة الوطن ونماذج مشرفة لكل شاب مصرى غيور على بلدنا الحبيبة مصر.