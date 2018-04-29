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محافظات
الأحد 29/أبريل/2018 - 08:53 م

محافظة أسيوط ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للسيول

محافظة أسيوط ترفع
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2149590

رفعت محافظة أسيوط حالة الطوارىء القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السىء والتهديات المناخية وأية أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث، خلال الثلاثة أيام القادمة، بدءًا من غد الاثنين حتى الأربعاء القادم.

وقرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الإعاقة بمراكز المحافظة لاستيعاب مياه السيول والأمطار في حالة سقوطها، والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتدريبهم على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات، للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التى قد تنتج عنها.

وأشار الدسوقى إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في حالة انعقاد مستمر على مدار الـ24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز ومديريات الخدمات لتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، بشأن موجة الطقس السىء بناءً على الكتاب الدورى الوارد من وزير التنمية المحلية بشأن مواجهة الأحوال الجوية، خلال الأيام القادمة، وبناءً على ما انتهى إليه اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوزراء التنمية المحلية والموارد المائية والرى وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، بشأن التهديدات المناخية المنتظرة خلال الأيام الثلاثة القادمة، والتى سيترتب عليها أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول.

وناشد الدسوقى المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والسدود والحواجز المائية، وعلى سائقى المركبات بتوخى الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح الدسوقى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة تخصصات المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والمرور، والطرق وغيرها، لافتًا إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الري والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والطرق.

محافظة أسيوط ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للسيول
محافظة أسيوط ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للسيول
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