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الأحد 29/أبريل/2018 - 08:51 م

«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك

«خدلك فكرة».. تصاميم
سارة ساويرس
dostor.org/2149587

في الصيف يحتاج الجميع قضاء أطول الأوقات فى مكان مفتوح، للاستمتاع بالهوء الطلق، لكن إذا كنت تمتلك مساحة مناسبة فى سطح منزلك فبإمكانك استغلاله فى تصميم مساحة رائعة لقضاء وقت ممتع فيه.

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية أهم الأفكار للاستفادة من روف منزلك:

- يمكنك تصيمم سطح منزلك كحديقة صغيرة، وهذا التصميم يناسب الكثيرين ممَنْ يفضلون الزهور.

- يعطى الخشب شكلًا أنيقًا ودافئًا لـ"روف منزلك" مع وجود إضاءة جيدة لإبراز جماله.

- انشاء جلسة من كراسى وطاولة تكون مريحة وبسيطة، لتناول وجباتك وقضاء وقت ممتع فى القراءة او أى نشاط أخر.

- إنشاء مظلات قابلة للطى، لحماية روف المنزل من الشمس أو الأمطار.

- اختيار ألوان خشبية، وألوان متباينة وزاهية لجعل الروف أكثر بهجة.

- يمكنك تصميم حمام سباحة أو نافورة، حيث إن الماء عنصر هام في التصميم، ويضفى على روف منزلك جوًا منعشًا.

«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
«خدلك فكرة».. تصاميم حديثة لاستغلال «روف» منزلك
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