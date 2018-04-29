تشييع جثمان رئيس جواتيمالا السابق في جنازة عسكرية

شيع الآلاف رئيس جواتيمالا السابق، ألفارو أرزو، فى جنازة عسكرية وشعبية.



حكم ألفارو أرزو، جواتيمالا بين عامى 1996 و2000، وتوفى جراء نوبة قلبية، الجمعة الماضي، عن عمر ناهر الاثنين والسبعين عاما.



وكان أرزو وقّع فى 29 ديسمبر العام 1996 اتفاق سلام، أنهى الحرب الأهلية التى أوقعت 200 ألف قتيل ومفقود فى جواتيمالا.



وأصيب أرزو بنوبة قلبية بينما كان يلعب الجولف، وكتب الرئيس جيمى موراليس على حسابه فى "تويتر": "جواتيمالا فقدت رجلا عظيما كرّس حياته للخدمة، رجل دولة وقائد وصديق حقيقي".