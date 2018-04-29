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تقارير ومتابعات
الأحد 29/أبريل/2018 - 08:47 م

«العلاوة يا ريس».. حكايات العمال مع رؤساء مصر

السيسي
السيسي
ريم محمود
dostor.org/2149582

لم يمر عيد العمال مرور الكرام، ففي هذا اليوم تنظم الدولة حفلة يحضرها الرئيس، ليؤكد من خلالها أنه مع العمال المصريين قلبًا وقالبًا.

واحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«عيد العمال» وقال خلال كلمته إنه يتشرف بوجوده وسط العمال والذين أكدوا له أنه هدية ربنا لهم، وكرّم الرئيس 10 من قدامي النقابيين ممن أثروا في العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

ووجه الرئيس بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة، بدون كشف طبي، بفئات تتراوح بين 500 و2500 جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين 50 ألفًا و250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات، بمقدار يتراوح من 1000 و3000 جنيه.

وترصد «الدستور» مواقف الرؤساء في عيد العمال، كان الرئيس جمال عبد الناصر أول من احتفل بعيد العمال، وأصدر به حينها قرار رسمي، واهتم عبد الناصر بالعمالة الصناعية حتى وصلت في عهده لنسبة 50%.

وبنى عبد الناصر مدينة المحلة الكبرى ومصانع الحديد والصلب، والمدن الصناعية التي أنشأها في شبرا الخيمة وحلوان، كما وصلت في عهده نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان إلى 50%.

كان نظام المكافآت أول من فعله هو الرئيس محمد أنور السادات، وكان يساعد من خلاله على زيادة الإنتاج، وسار على نهج الرئيس جمال عبد الناصر في الاحتفال به، وكان السادات يحرص دائما على رفع الروح المعنوية للعمال عن طريق عرض إنجازاتهم.

وفي عهد محمد حسني مبارك، بدأ العمال في مطالبات «العلاوة»، حيث كان العمال خلال عيدهم بعهد مبارك يقولون له «العلاوة يا ريس»، وكان حسني مبارك يقوم دائما بالحديث عن معدلات التشغيل والارتقاء بأوضاع العمال والمحافظة على مصالحهم وحقوقهم.

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