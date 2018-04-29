باكستان ترحب بالقمة التاريخية بين الكوريتين

رحبت باكستان، اليوم الأحد، بالقمة التاريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين.



وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عن أمل باكستان في أن تؤدي تلك القمة إلى تحقيق السلام والازدهار والاستقرار والتصالح والتعاون بين الكوريتين وفي المنطقة بأكملها.



وأوضحت الوزارة أن باكستان طالما شجعت الكوريتين على استئناف المفاوضات، ودعمت جميع الجهود المبذولة لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية ومن بينها قمتا الكوريتين عامي 2000 و2007.