الرئيس الفلبيني يفرض حظرًا دائمًا على إرسال العمالة إلى الكويت

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت بات دائما، ما يزيد من حدة الخلاف الدبلوماسي بشأن طريقة التعامل مع العمالة الأجنبية في البلد الخليجي.



وقال دوتيرتي للصحفيين في مدينة دافاو الجنوبية: "سيبقى الحظر دائما، لن تكون هناك عمليات توظيف خصوصا للعمالة المنزلية".



ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، 60% منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا.



ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج، وفرض دوتيرتي في فبراير حظرا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية تدعى جوانا ديمافيليس عثر على جثتها التي تحمل آثار تعذيب في ثلاجة إحدى الشقق الفارغة.