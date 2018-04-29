اعتراف ترامب يورّطه مع ممثلة أفلام إباحية

قال محامي ممثلة الأفلام الإباحية السابقة «ستورمي دانيلز»، مايكل أفينتي، إنَّه سيثبت قريبًا أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم باتفاق "عدم الإفشاء" الذي عقده محاميه مايكل كوهين، مع دانيلز.



وعبر أفينتي، حسب موقع «ذا هيل» الأمريكي، عن عدم اعتقاده في أن يكون الرئيس الأمريكي قد علم بالاتفاق عن طريق وسائل الإعلام، معقبًا: «سأثبت أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم بدفع محاميه مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز».



واعتبر محامي دانيلز إعلان الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي أنَّ محاميه مايكل كوهين يمثله في قضية ستورمي دانيلز، يظهر أنّّه كان على علم بالاتفاق الأصلي الذي تم بينهما.



وتساءل أفينتي: «كيف يمكن لكوهين أن يمثل الرئيس بينما الأخير لا يعلم شيئًا عن الموضوع؟!».



وقبل أيام قال ترامب في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن محاميه مايكل كوهين: «إنه يمثلني، كما أنه مثلني في قضية ستورمي دانيالز».



وتعرّض كوهين للمتاعب بعد الكشف عن تلك القضية، وفي مطلع أبريل الجاري داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، مكتب محامي ترامب، مايكل كوهين، وصادر وثائق تخص الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، وشملت الوثائق المصادرة أيضا العديد من السجلات المصرفية.