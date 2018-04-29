«الإليزيه»: ماكرون وروحاني اتفقا على استمرار الاتفاق النووي

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني، تحدثا عبر الهاتف، اليوم الأحد، واتفقا على العمل سويا في الأسابيع المقبلة للحفاظ على الاتفاق النووي.



وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي بأن ماكرون اقترح أيضا خلال المحادثة التي استمرت لأكثر من ساعة توسيع المناقشات لتشمل ثلاثة موضوعات إضافية لا غنى عنها، مشيرا إلى برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وأنشطة طهران النووية بعد 2025 والأزمات الإقليمية الرئيسية في الشرق الأوسط.