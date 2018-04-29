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الأحد 29/أبريل/2018 - 08:31 م

تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في «أحداث مجلس الوزراء» لـ19 مايو

أحمد دومه
أحمد دومه
وكالات
dostor.org/2149563

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، مساء اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، إلى جلسة 19 مايو المقبل، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز، وكانت محكمة النقض ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أن عاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهما في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

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