القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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08:25 م

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06:00 م

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11:41 ص

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10:10 ص

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04:28 ص

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01:08 ص

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06:31 م

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03:34 م

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الإثنين 30/أبريل/2018 - 12:35 ص

أسعار الخضروات اليوم.. و«الطماطم» بـ4 جنيهات للكيلو

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
دعاء أبو العزم- أسامة الشندويلي
dostor.org/2149541

ينشر «الدستور» أهم الأسعار الاسترشادية للخضروات بسوق العبور، اليوم الإثنين، وسجلت أسعار الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيهًا، والفلفل 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.

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