ياسر جلال ينهى تصوير 80% من أحداث «رحيم»

انتهى الفنان ياسر جلال من تصوير عدد من مشاهد مسلسل «رحيم» داخل ديكور باخرة تم بناؤه خصيصًا فى استديو «أحمس» بمدينة الإنتاج الإعلامى.

وعلمت «الدستور» أن شركة الإنتاج أقامت هذا الديكور بناءً على رغبات مخرج العمل محمد سلامة، وكانت تكلفته ضخمة جدا. وانتهى صناع المسلسل من تصوير أكثر من ٨٠٪ من أحداث المسلسل، ويواصلون خلال الفترة الحالية تصوير المشاهد الأخيرة من العمل. ويعد هذا العمل هو الأول للمخرج محمد سلامة فى الدراما، وهو من إنتاج «فنون مصر» لريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

