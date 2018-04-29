ارتفاع حجم مبيعات شركة ألومنيوم البحرين

ارتفع حجم مبيعات شركة ألومنيوم البحرين "ألبا"، بنسبة 3.6% على أساس سنوي بواقع 251 ألفا و637 طنا متريا وارتفاع الإنتاج بنسبة 4.3% على أساس سنوي بواقع 259 ألفا و399 طنا متريا.



وتراوحت نسبة مبيعات القيمة المضافة عند 58% من إجمالي الشحنات (مقابل 56% خلال الربع الأول لعام 2017).



وحققت الشركة أداءً قويا من حيث الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول لعام 2018، مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة في أسعار بورصة لندن للمعادن بنسبة 17% على أساس سنوي، إلى جانب الأداء الجيد لإدارة الشركة.



وارتفع الطلب الفعلي العالمي على الألومنيوم بنسبة 4% على أساس سنوي، خلال الربع الأول لعام.2018 وارتفع الطلب الآسيوي بنسبة 5% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب في الصين.