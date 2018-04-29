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الأحد 29/أبريل/2018 - 09:08 م

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد احمد
dostor.org/2149520

شهدت واحة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم، هبوب رياح ترابية ورعدية مع سقوط أمطار خفيفة على الواحة وقراها.

وقال نائب رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد العقيد عبدالغني السماحي، إن المركز شهد هبوب هذه الرياح المحملة بالأتربة مع سقوط الأمطار لفترة وجيزة بلغت 15 دقيقة تقريبا دون خسائر مادية أو بشرية حتى الآن، ولم تتأثر الحركة المرورية بهذه التقلبات الجوية.

وأضاف السماحي أن المركز رفع درجة الطوارئ بمجرد تعرض الواحة لهذه الرياح المحملة بالأتربة، التي تسببت في قلة الرؤية، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات بالمركز والوحدات المحلية لمتابعة أي طوارئ.

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)
رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)
رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)
رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)
رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)
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