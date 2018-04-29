وفاة سائحة تشيكية وإصابة أخرى في حادث سير بالغردقة

توفيت سائحة تشيكية وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، في حادث تصادم بسيارة بمدينة الغردقة.



تلقت غرفة إسعاف البحر الأحمر، بلاغا يفيد بإصابة سائحين بعد أن صدمتهما سيارة أمام منتجع سياحي في الغردقة.



وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى، وأكد مصدر طبي بصحة البحر الأحمر وفاة مصابة داخل غرفة العناية المركزة.



وأوضح المصدر لـ«الدستور» أن السائحة الأخرى حالتها خطيرة وتعاني من كسور وجروح.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.