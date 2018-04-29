محمد الإتربي نائبًا لرئيس اتحاد المصارف العربية

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إنه تم اختياره ليشغل منصب نائب رئيس اتحاد المصارف العربية،

على أن يعلن الاتحاد ذلك رسميًا غدًا الإثنين، بحسب تصريحات خاصة لـ«الدستور».



كان اتحاد المصارف العربية قد عقد، اليوم الأحد، مؤتمر الابتكارات التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية

تحت رعاية البنك المركزي المصري، بحضور المحافظ طارق عامر، وأمين عام جامعة الدول العربي أحمد أبوالغيط، والدكتور جوزيف طربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، حيث أكد المؤتمر أن مصر اتخذت خطوات مهمة من خلال إطلاق مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتعزيز المنافسة.