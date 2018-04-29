القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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محافظات
الأحد 29/أبريل/2018 - 07:43 م

محافظ دمياط: وضع خطط لطرق بديلة استعدادًا للنوّة

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه
وكالات
dostor.org/2149511

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات لوضع خطة محددة وواضحة لمواجهة الآثار المترتبة على النوة المتوقعة، خلال الأيام الثلاثة القادمة، والمتابعة المباشرة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد طه، خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، أن تلك النوة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ذات خطورة شديدة ولابد من مواجهتها بكافة الطرق الممكنة.

ووجه المحافظ، محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجميع رؤساء المراكز والمدن بتطهير جميع بالوعات الأمطار وتجهيز المعدات والسيارات وتوفير المولدات، كما وجه بمنع الإجازات منعا باتا خلال تلك المدة منعا لحدوث أي مشاكل ورفع حالة الطوارئ على مدار اليوم.

كما وجه طه تعليماته للعميد حازم راتب، مدير إدارة المرور، لوضع خطط بطرق ومحاور بديلة في حال سقوط الأمطار الغزيرة.

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