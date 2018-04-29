القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:39 م

إصابة 4 أشخاص في حريق جدة (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2149509

أعلنت فرق الدفاع المدني بجدة، مساء اليوم، محاصرة الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بحي الحمراء، وبلغت نسبة السيطرة عليه 60%.
وقالت صحيفة الوطن السعودية، إن الحريق أسفر عن إصابة 4 مواطنين حتى الآن.
واندلع حريق ضخم في أحد المراكز التجارية بحي الحمراء بمحافظة جدة.
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