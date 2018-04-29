إصابة 4 أشخاص في حريق جدة (فيديو)

أعلنت فرق الدفاع المدني بجدة، مساء اليوم، محاصرة الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بحي الحمراء، وبلغت نسبة السيطرة عليه 60%.

وقالت صحيفة الوطن السعودية، إن الحريق أسفر عن إصابة 4 مواطنين حتى الآن.

واندلع حريق ضخم في أحد المراكز التجارية بحي الحمراء بمحافظة جدة.

