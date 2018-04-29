القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:39 م

تسليم محطة تحلية مياه البحر بطور سيناء بتكلفة 554 مليون جنيه

تسليم محطة تحلية
وكالات
dostor.org/2149508

تسلم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء اللواء سعيد إبراهيم، اليوم الأحد، محطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء، من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من تنفيذ المحطة بالكامل.

وقال رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، المهندس جمال عبدالصبور، إنه تم استلام المحطة بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل من الهيئة القومية، للبدء في تشغيلها لخدمة أهالي مدينة طور سيناء وأحيائها بالكامل، بحضور كل من مدير عام منطقة مياه شرم الشيخ المهندسة حنان عمر، وممثلي الشركة القومية لمياه الشرب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد عبدالصبور أن تكلفة بناء محطة التحلية وإنشاء 5 آبار وخزان بسعة 5 آلاف متر بسهل القاع، وطول 25 كيلومتر مياه، لتغذية الخزانات الرئيسية بالمدينة، بلغت إجمالا 554 مليون جنيه.

وأشار إلى إمكانية توصيل المياه من محطة التحلية بطور سيناء إلى مدينة شرم الشيخ بطول 109 كيلومترات، عن طريق خط المياه، الذي يربط مدينة الطور بشرم الشيخ، وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس.

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