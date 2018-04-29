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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:32 م

أمن أسيوط يفرض حظر التجوال بالمعابدة عقب استشهاد ضابط

أمن أسيوط يفرض حظر
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2149504

فرضت قوات مديرية أمن أسيوط حظر التجوال بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بأسيوط عقب استشهاد ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي في حملة أمنية لاستهداف بعض الخارجين على القانون والمطلوبين ومصرع 2 من المطلوبين.

تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الرائد مصطفى حمدون، من قوات الأمن المركزى بطلق نارى بالكتف اليسرى وإصابته خطيرة، خلال حملة أمنية لمداهمة منازل خارجين على القانون بقرية المعابدة، بعد أن أطلق أحد المطلوبين النيران على القوات التى بادلته إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة الضابط بالكتف اليسرى ونقله إلى مستشفى الشرطة واستشهد بعدها متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور أمر مدير أمن أسيوط بإرسال مجموعات قتالية وقوات دعم إلى موقع الحاث وفرض السيطرة الأمنية على القرية وطوق أمني لمنع هروب الخارجين على القانون.

وفور وصول قوات الدعم أطلق المتهم الأعيرة النارية على قوات الأمن، ما دفع قوات الأمن لتبادل إطلاق النيران حتى تمكنت من إسكات مصدر النيران، وبالتفتيش تبين مقتل كل من "عبدالرحيم. م. ع"، بقرية المعابدة مركز أبنوب، و"محمود. ع. م. ع"، نجل الأول، وعثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين و13 خزينة وكمية من الذخيرة،
وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى.

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