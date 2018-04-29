«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم الأحد بارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 5 - 7 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام.



وأضاف عبدالعال، في بيان الأحد، أنه سيستمر الارتفاع حتى الأربعاء المقبل على الأقل، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.



وأوضح أن ذلك سيصاحبه نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب وجنوب البلاد تمتد إلى المناطق المكشوفة والصحراوية من القاهرة وشمال سيناء، مما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الصحراوية منها، ويؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.