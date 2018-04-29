مقتل 15 إفريقيًا في غرق زورق قبالة سواحل الجزائر

لقي 15 إفريقيا حتفهم وتم إنقاذ 19 آخرين، اليوم، إثر غرق زورق قبالة سواحل ولاية وهران غربي الجزائر.



وقال خفر السواحل الجزائري إنه تلقى بلاغا من السلطات الإسبانية يوم الجمعة، يفيد بفقدان 39 شخصا كانوا يعتزمون الهجرة سرا وجميعهم أفارقة.



وانطلق هؤلاء الأشخاص من شواطئ مدينة الناظور في المغرب بهدف الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.



واكتشفت الوحدات الإقليمية لخفر السواحل التي كانت تقوم بجولة تفقدية في البحر، 15 جثة لرعايا أفارقة، كما قامت بإنقاذ 19 آخرين، على بعد ميلين شمال شاطئ كاب فالكون في وهران.



وأرجعت مصادر مطلعة، جنوح الزورق إلى السواحل الجزائرية، إلى الأحوال الجوية السيئة.