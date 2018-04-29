القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 29/أبريل/2018 - 07:21 م

وزير الآثار يشهد توقيع كتاب «هدير الحجر» في «الأعلى للثقافة»

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
وكالات
dostor.org/2149496

شهد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم، حفل توقيع كتاب «هدير الحجر.. التفاصيل السرية لمعركة إنقاذ الآثار» للكاتب الصحفي إيهاب الحضري واستضافه المجلس الأعلى للثقافة.

وشارك في الندوة عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان، بحضور الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، ونخبة من المتخصصين ورموز العمل الأثري والثقافي.

وقال "الحضري" إن الكتاب يتناول وقائع معارك عديدة خاضها في مجال الآثار على مدار سنوات، موضحا أن فصول القاهرة التاريخية تعتبر من أهم معارك الكتاب، لأنها استمرت شهورا طويلة، وبلغت ذروتها مع حصول المؤلف على تقرير أعده أحد خبراء اليونسكو حول مشروع ترميم القاهرة القديمة، وهو ما اعتُبر وقتها سبقا مهما.

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