القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:09 م

روحاني: الاتفاق النووي يبني الثقة بين إيران والدول الغربية

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
وكالات
dostor.org/2149488

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بقاء الاتفاق النووي من شأنه تعزيز الأمن والتعاون الإقليمي، وأن الاتفاق النووي يعد الخطوة المهمة الأولى لبناء الثقة بين إيران والدول الغربية.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي بين الرئيس روحاني مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، عصر اليوم، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأكد روحاني أن مستقبل الاتفاق النووي عقب العام 2025 تحدده القرارات الدولية، وإيران لا تقبل أي قيود خارج تعهداتها، مضيفا: أن الاتفاق النووي، وأي قضية أخرى بهذه الذريعة غير قابلة للتفاوض مطلقا.

وأشار روحاني إلى أن إيران تولي أهمية خاصة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا.

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