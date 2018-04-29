بروتوكول تعاون بين القليوبية وصندوق تطوير المناطق العشوائية

وقّع محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي اتفاقية تعاون مع مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق، لإنشاء عمارة سكنية جديدة بالمحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة والاهتمام بالسكن الملائم للأسر الأولى بالرعاية.



وأوضح المحافظ في بيان اليوم، أنه تم الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بتوفير التمويل، مشيرا إلى أن المحافظة بنت 5 عمارات سكنية لأسر الخيام بشبرا الخيمة منها 3 بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.