«كُتاب مصر» يكرّم الناقد عز الدين نجيب (صور)

قدّم الشاعر مختار عيسي، نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر، شهادة تقدير وميدالية ذهبية للناقد التشكيلي عز الدين نجيب، خلال حفل تكريمه بالنقابة، منذ قليل، بحضور رئيس لجنة شعبة الحريات الشاعر عبدالناصر الجوهري، ومقرر اللجنة الدكتور حسام عقل وأعضاء اللجنة الدكتور مصطفى عبدالغني والدكتور حاتم الجوهري.



شارك في حفل التكريم الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، والممثل والمخرج أحمد صادق، والفنانة التشكيلية نهال وهبي، والدكتورة عزيزة بدر، وتتخلل الندوة فواصل موسيقية وشعرية، وأدار الندوة الدكتور حسام عقل.