القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
محافظات
الأحد 29/أبريل/2018 - 07:04 م

بالصور.. «أبوالسقايين» بمولد أبوالحجاج في الأقصر

الشيخ عبد الحميد
الشيخ عبد الحميد بكر
هدي الامير
dostor.org/2149483

بعمامته وجلبابه الخضراء يجلس إلى جوار باب ضريح العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري، مرحبًا بمريدي ومحبي العارف بالله الذين قدموا من كافة أنحاء مصر للمشاركة في الاحتفالية السنوية التي تبدأ في هذا التوقيت من كل عام، يحمل بيديه كيسه المصنوع من جلود الحيوانات والمعبأ بالمياه الباردة وأكواب صغيرة تنتظر العطشي.

يحكي الشيخ عبدالحميد بكر عن بداية تعلقه بالعارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري لـ«الدستور»، قائلًا: "أنا من محبي ومريدي آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبي أولياء الله الصالحين فمنذ أكثر من ٤٠ عامًا وأنا أتعقب الاحتفالات الدينية لأولياء الله في مصر".

ومنذ أن عرف طريقه نحو أولياء الله وحبهم قلبه، نصب نفُسه خادمًا لهم ومضيافًا لزوارهم، فحمل على عاتقه أن يكون مانعًا لعطش مريدي آل البيت، وأولياء الله الصالحين، فأخذ يجوب الاحتفالات والموالد حاملًا المياه ومقدمها لزائزي الموالد والمحتفلين.

وفي كل عام يحرص بكر على المشاركة بمولد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري مرتديًا جلبابا وعمامة خضراء، وما إن تنتهي الاحتفالات في الأقصر حتى يتوجه إلى محافظة قنا للمشاركة بمولد عبدالرحيم القناوي.

بالصور.. «أبوالسقايين» بمولد أبوالحجاج في الأقصر
بالصور.. «أبوالسقايين» بمولد أبوالحجاج في الأقصر
بالصور.. «أبوالسقايين» بمولد أبوالحجاج في الأقصر
الآن

رئيس الوزراء يطلب تقريرا عن أسباب «حريق المتحف الكبير»

عاجل.. 19 فرقة إنقاذ لإخماد حريق جدة والسلطات تخلي المباني المجاورة

عاجل.. مصدر: «الوزراء» يقبل استقالة رئيس مركز المعلومات

رأس الأفعى.. إرهاب سيد قطب في كتاب أمريكي

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

غرف عمليات بالدقهلية استعدادًا لسوء الطقس

مستشار رئيس الوزراء يعرض خطة رعاية أسر الشهداء والمصابين بالمنيا

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

ads
الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

منصور حسن يرأس الاجتماع الأول للجنة شعب البرامج المميزة بجامعة بنى سويف

رئيس جامعة بني سويف : صرف وجبات أثناء شهر رمضان للعاملين بالجامعة

"البحث العلمي" 12 مصري حصلوا على المراكز الأولى في معرض جنيف الدولي للاختراعات

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعرض مسرحية "المستقبل في البيض" ليوجين ايونيسكو

تفاصيل مشاركة وزير التعليم العالي في وضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة

الأمصار

دبي تطلق نظاما جديدا لنقل البضائع برّا بسرعة الطائرة

مستشار الأمن الأمريكي: ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني

الصليب الأحمر: أعداد النازحين من سوريا وصل إلى 5 أشخاص كل دقيقة

الاحتلال يفتح بوابة "نيتسانى عوز" بطولكرم كل ثلاثاء

إصابة 4 مواطنين بحريق الأسواق في جدة

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads