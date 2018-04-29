بالصور.. «أبوالسقايين» بمولد أبوالحجاج في الأقصر

بعمامته وجلبابه الخضراء يجلس إلى جوار باب ضريح العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري، مرحبًا بمريدي ومحبي العارف بالله الذين قدموا من كافة أنحاء مصر للمشاركة في الاحتفالية السنوية التي تبدأ في هذا التوقيت من كل عام، يحمل بيديه كيسه المصنوع من جلود الحيوانات والمعبأ بالمياه الباردة وأكواب صغيرة تنتظر العطشي.



يحكي الشيخ عبدالحميد بكر عن بداية تعلقه بالعارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري لـ«الدستور»، قائلًا: "أنا من محبي ومريدي آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبي أولياء الله الصالحين فمنذ أكثر من ٤٠ عامًا وأنا أتعقب الاحتفالات الدينية لأولياء الله في مصر".



ومنذ أن عرف طريقه نحو أولياء الله وحبهم قلبه، نصب نفُسه خادمًا لهم ومضيافًا لزوارهم، فحمل على عاتقه أن يكون مانعًا لعطش مريدي آل البيت، وأولياء الله الصالحين، فأخذ يجوب الاحتفالات والموالد حاملًا المياه ومقدمها لزائزي الموالد والمحتفلين.



وفي كل عام يحرص بكر على المشاركة بمولد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري مرتديًا جلبابا وعمامة خضراء، وما إن تنتهي الاحتفالات في الأقصر حتى يتوجه إلى محافظة قنا للمشاركة بمولد عبدالرحيم القناوي.