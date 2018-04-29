المالية: «سك العملة» تشارك في احتفالات عيد العمال بـ«حكاية وطن»

كشفت مصلحة سك العملة، التابعة لوزارة المالية تفاصيل «درع حكاية وطن» الذي أعدّته المصلحة بطلب من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة بفعالية في احتفالات مصر بعيد العمال.



قال عبد الرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إن المصلحة تحرص كل عام على المشاركة في احتفالات مصر بعيد العمال عبر تصميم وإعداد درع خاص بهذه المناسبة القومية يقدم للرئيس، مشيرًا إلى أن التصميم تم اختياره من بين تصميمات عديدة أعدّتها المصلحة وكان تحد لإدارة التصميم بالمصلحة؛ لأن هذا العام يوافق نهاية فترة رئاسية وبداية فترة رئاسية جديدة.



وأضاف: أن تصميم درع "حكاية وطن" لهذا العام للمصممة نيفين متولي دياب، وتضمن تلخيصا لإنجازات ومشروعات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى حيث تم تصوير هذه المشاريع على قاعدة الدرع.



ويعتبر هذا توثيق لواقع حدث بالفعل ليخرج من هذه القاعدة علم مصر يحمل كلمة حكاية وطن وهو شعار آخر مؤتمر رئاسى في الفترة الرئاسية الأولى تم عرض فيه إنجازات السيسي، ويلتف العلم حول ترس يحمل صورة الرئيس دلالة على العمل المستمر، كما أن تصميم علبة الدرع على شكل كتاب للمصممة دعاء الشحات لتكون هناك وحدة موضوعية بين الدرع والعلبة.



وأوضح أنه تم تصنيع الدرع على أحدث الماكينات، حيث إنه تم تفريغ وقطع النحاس على ماكينة الـwire cut ليخرج القطع بهذه الدقة، ثم نحت التفاصيل على النحاس بإدارة البانتوجراف واعتمد التصميم على تكنيك جديد فى التصنيع وهو تفريغ الكتابات على النحاس السميك، لتتحول من خامة جامدة إلى تصميم إنسيابي، وتم هذا العمل بخبرة وكفاءة كوادر مصلحة سك العملة وتعاون المهندسين والمصممين معًا؛ للاستفادة من الماكينات الموجودة في سك وإنتاج متطلبات مختلفة.