2.3 مليون جنيه تكلفة مد كابلات كهربائية في الوادي الجديد

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الانتهاء من مد 2 كم كابلات كهربائية؛ لتدعيم شبكة التغذية بحي الزهور في الخارجة؛ استعدادًا لفصل الصيف بتكلفة 3ر2 مليون جنيه.



وأكد مدير عام التشغيل والصيانة بكهرباء الوادي الجديد مازن رضوان، في بيان، أنه تم مد هذه الكابلات لتحسين مستوى التغذية الكهربية لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال أشهر الصيف المقبلة، خاصة أن حي الزهور من أكبر الأحياء بمدينة الخارجة السكنية.



وأوضح أن قطاع الكهرباء انتهى من تدعيم شبكات الجهد المنخفض في المراكز والقرى من خلال تركيب 51 عمود نقل تيار، واستبدال موصلات كهربية بتكلفة 715 ألف جنيه؛ لتحسين جهود الشبكة الكهربية بهذه المناطق.