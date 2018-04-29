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الأحد 29/أبريل/2018 - 06:21 م

سامح شكري يستقبل سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء

سامح شكري يستقبل
dostor.org/2149434

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم، إبراهيم قباني سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء، لبحث التعاون بين مصر والتجمع والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز التعاون مع مجموعة دول الساحل والصحراء، وأشاد بالدور الذي تقوم به الأمانة في الحفاظ على هذه المنظمة على الرغم من طبيعة الأوضاع في ليبيا، حيث يوجد المقر الرئيسي للتجمع.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مشيرًا إلى مشاركة مصر في المؤتمر الرفيع المستوى حول الساحل الذي انعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى تعهد مصر بدعم القوة الإقليمية المشتركة لمنطقة الساحل عبر توفير 250 دورة تدريبية لعناصر القوات، وتوفير 110 مركبات مدرعة لدعم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "MINUSMA"، فضلًا عن المساعدات والدورات التدريبية المستمرة التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA) إلى دول الساحل في مجالات حفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام.

سامح شكري يستقبل سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء
سامح شكري يستقبل سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء
سامح شكري يستقبل سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء
سامح شكري يستقبل سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء
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